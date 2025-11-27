В суде над гражданами Армении адвокаты шести обвиняемых выступили с защитительными речами - ФОТО

27 ноября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судебные слушания начались с выступлений защитников обвиняемых.

Защитник обвиняемого Гургена Степаняна - Зумруд Самедова в начале своего выступления напомнила, что государственный обвинитель попросил суд назначить Г.Степаняну наказание в виде 16 лет лишения свободы. Защитник отметила, что обвиняемый не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. По ее словам, Г.Степанян, как он указал в показаниях, данных в ходе судебного следствия, в 2005–2007 годах проходил срочную военную службу в качестве военнослужащего в поселке Гадрут, а в 2023 году был направлен на боевой пост.

Адвокат сообщила, что 19 сентября 2023 года он оставил свою позицию, бежал в город Ханкенди и по дороге встретил военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, после чего сдался им.

«Со стороны защиты считаю, что на основании статьи 42.1.4 Уголовно-процессуального Кодекса Азербайджанской Республики, ввиду недоказанности вины лица, ему должен быть вынесен оправдательный приговор. Поэтому прошу суд, руководствуясь данной статьей, оправдать обвиняемого», − добавила адвокат.

Другой защитник Г.Степаняна − Рафик Керимов также попросил суд оправдать подзащитного.

Защитник обвиняемого Василия Бегларяна − Азизага Гафаров в своем выступлении отметил, что его подзащитный не виновен в совершении указанных преступлений. Адвокат сообщил, что В.Бегларян проходил срочную военную службу в 2012–2013 годах на территории Агдере в качестве солдата. По его словам, в 2022 году В.Бегларян подписал трехлетний контракт в качестве военнослужащего-сверхсрочника в подразделении, дислоцированном в Ханкенди. Несколько раз его направляли на боевые позиции в направлении села Чярякдар, где он нес боевое дежурство.

Защитник отметил, что факт прохождения службы в течение трех лет в качестве военнослужащего-сверхсрочника в воинском подразделении, дислоцированном в Ханкенди, несправедливо и незаконно вменять в вину Василию Бегларяну. Он пояснил, что, хотя служба в тот период носила добровольный характер, она была обусловлена тем, что подзащитный не мог найти работу и получал зарплату по контракту. Защитник добавил, что этот факт подтверждается и показаниями самого обвиняемого.

Он также сообщил, что с момента задержания В.Бегларяна, то есть с 26 сентября 2023 года, он не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.

Защитник попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении В.Бегларяна.

Защитник обвиняемого Аркадия Гукасяна − Парвана Гасымова в своем выступлении заявила, что ее подзащитный не являлся членом преступной группировки. Она отметила, что они не принимают доводы стороны обвинения, и попросила суд вынести оправдательный приговор в отношении А.Гукасяна.

Другой защитник А.Гукасяна − Наиля Тагиева также попросила суд вынести оправдательный приговор в отношении ее подзащитного.

Защитник обвиняемого Давида Манукяна - Валех Гурбанов заявил, что его подзащитный не признает себя виновным и не считает себя членом какой-либо преступной группировки. Адвокат добавил: «Давид Манукян никогда не был создателем или участником какой-либо незаконной вооруженной группировки. Он был военнослужащим и действовал в рамках военного устава».

Защитник подчеркнул, что основная вина за произошедшее лежит на военно-политическом руководстве Армении. Он попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении своего подзащитного.

Адвокат обвиняемого Давида Бабаяна − Чингиз Мансуров сообщил, что его подзащитный добровольно сдался азербайджанским военнослужащим в сентябре 2023 года. Защитник подчеркнул, что Д.Бабаян не признает себя виновным по предъявленным обвинениям и попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении обвиняемого.

Защитник обвиняемого Мадата Бабаяна - Лейла Намаззаде в своем выступлении заявила, что М.Бабаян должен быть оправдан по эпизоду покушения на жизнь государственных деятелей нашей страны, произошедшему 20 ноября 1991 года близ села Гаракенд Ходжавендского района, когда был сбит вертолет Азербайджана.

Она отметила, что М.Бабаян в тот период нес службу на постах в направлениях Агдере и Тертер и не открывал огонь по живым целям, стреляя лишь в воздух.

«Мадат Бабаян давал следствию искренние показания и дважды подтвердил их в ходе судебного следствия. Благодаря его честным показаниям и острой памяти в указанных им местах были обнаружены останки убитых во время Ходжалинского геноцида. После установления личности убитых, их останки были переданы семьям и преданы земле в соответствии с нашими традициями спустя 30 лет.

Хотя мой подзащитный присутствовал при событиях в Ходжалы, он никого не убивал и не открывал огонь по гражданским лицам, служил как рядовой солдат. Мадат Бабаян искренне сожалеет о том, что в 1991–1994 годах он был свидетелем пыток и этнических чисток против азербайджанского народа, в том числе во время Ходжалинских событий. За это он искренне раскаивается перед азербайджанским народом и Президентом Азербайджанской Республики», - отметила адвокат обвиняемого М.Бабаяна.

Защитник попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении обвиняемого по всем эпизодам, по которым ему предъявлены обвинения.

Другой защитник М.Бабаяна − Эльнур Велиев заявил, что согласен с доводами, изложенными в выступлении предыдущего защитника.

Судебный процесс продолжится 4 декабря.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.