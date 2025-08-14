Объявлен призовой фонд Международного шахматного фестиваля Ganja Open 2025, который пройдет в рамках Азербайджанского шахматного тура.

Как говориттся в сообщении Федерации шахмат Азербайджана, общий призовой фонд фестиваля составит 41 200 манатов (24 235 долларов США). Соревнования пройдут в группах А и В.

В группе A могут участвовать шахматисты с рейтингом 2000 и выше, а в группе B – шахматисты с рейтингом до 1999. В рамках фестиваля также предусмотрено проведение турнира по рапиду и блицу. Ограничения по рейтингу здесь не применяются.

Отметим, что Ganja Open 2025 является 7-м по счету соревнованием открытого типа в проекте «Азербайджанский шахматный тур». Призовой фонд фестиваля – крупнейший среди шахматных мероприятий, проводимых в Азербайджане, после Baku Open.