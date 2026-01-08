В Азербайджане впервые проходит международный турнир по горнолыжному спорту - ФОТО

8 января при совместной организации Федерации зимних видов спорта Азербайджана и туристического центра «Шахдаг» стартовал международный турнир по горнолыжному спорту «Azerbaijan Open», включенный в календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Как передает 1news.az, в церемонии открытия мероприятия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации зимних видов спорта Фуад Нагиев.

В турнире принимают участие 20 спортсменок разных возрастных категорий из Азербайджана, Швейцарии, Венгрии, Словении, Грузии, Гонконга, Саудовской Аравии, Турции, Непала и Узбекистана. Нашу страну на соревнованиях представляет горнолыжница Анастасия Папатома.

В первый день турнира спортсменки боролись за высокие результаты в дисциплине слалом. По итогам соревнований первое место заняла представительница Грузии Нино Циклаури, второе - шведская атлетка Никита Аннер, а третье место досталось лыжнице из Узбекистана Ксении Бережной.

В рамках турнира был организован брифинг, посвященный сотрудничеству между Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS). Обсуждались будущие проекты, работа по популяризации зимних видов спорта в Азербайджане, создание необходимой инфраструктуры и проведение спортивных мероприятий. В ходе брифинга также были даны ответы на вопросы представителей СМИ.

Отметим, что турнир продлится до 10 января. В последующие дни спортсменки поборются за первенство в дисциплинах слалом и гигантский слалом.

Для справки сообщаем, что в мае прошлого года между Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики было подписано соглашение о партнерстве сроком на 5 лет. Документ направлен на развитие зимнего туризма и зимних видов спорта, а также на проведение в Азербайджане престижных международных соревнований.

В рамках соглашения предусмотрено совершенствование инфраструктуры зимнего туризма, превращение Азербайджана в привлекательное зимнее направление для иностранных туристов и совместная работа по организации международных лыжных гонок в туристическом центре «Шахдаг».

Основная цель сотрудничества — продвижение Азербайджана как мирового направления для зимних видов спорта и обеспечение широкой узнаваемости туристического бренда страны на международной арене. Согласно договору, в течение 5 лет Азербайджан будет выступать в качестве «Глобального партнера по дестинации» на мероприятиях, организуемых FIS. Напомним, что в соответствии с соглашением 14-15 марта текущего года Азербайджан впервые примет финальный этап Кубка мира по могулу.