Стартовал чемпионат Азербайджана по борьбе

Начался чемпионат Азербайджана по борьбе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый соревновательный день определились финалисты по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 килограммов.

55 кг

Эльмир Алиев («Нефтчи») - Рашад Мамедов («Нефтчи», Шамкир)

63 кг

Зия Бабашев («Нефтчи») - Сакит Гулиев («Нефтчи»)

72 кг

Фараим Мустафаев («Нефтчи») - Халид Гасанов («Нефтчи»)

82 кг

Эльмин Алиев (МОИК Лянкяран) - Тунджай Везирзаде («Нефтчи»)

97 кг

Мухаммед Ахмедиев («Нефтчи») - Мурад Ахмедиев («Нефтчи»)

Чемпионы страны в этих весовых категориях определятся завтра. Вместе с тем, в борьбу вступят «греко-римляне» в весовых категориях 60, 67, 77, 87 и 130 кг.