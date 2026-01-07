Стартовал чемпионат Азербайджана по борьбе
Начался чемпионат Азербайджана по борьбе.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый соревновательный день определились финалисты по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 килограммов.
55 кг
Эльмир Алиев («Нефтчи») - Рашад Мамедов («Нефтчи», Шамкир)
63 кг
Зия Бабашев («Нефтчи») - Сакит Гулиев («Нефтчи»)
72 кг
Фараим Мустафаев («Нефтчи») - Халид Гасанов («Нефтчи»)
82 кг
Эльмин Алиев (МОИК Лянкяран) - Тунджай Везирзаде («Нефтчи»)
97 кг
Мухаммед Ахмедиев («Нефтчи») - Мурад Ахмедиев («Нефтчи»)
Чемпионы страны в этих весовых категориях определятся завтра. Вместе с тем, в борьбу вступят «греко-римляне» в весовых категориях 60, 67, 77, 87 и 130 кг.
