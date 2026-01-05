Планы Тофика Алиева: «Выграть все!»

Победитель общего зачета Кубка мира по тамблингу Тофик Алиев рассказал о планах наступившего года.

Двукратный чемпион мира в командном первенстве максимально заряжен на результат. «Хочется выиграть все соревнования, в которых буду участвовать», - отметил азербайжанский гимнаст, являющийся автором уникального тройного сальто в своем виде спорта.

В прошлом году Т.Алиев также завоевал серебряную медаль на Всемирных Играх в китайском Чэнду, а затем помог сборной Азербайджана одержать командную победу на мундиале в Памплоне (Испания).

В наступившем году международный сезон в тамблинге начнется в конце февраля.

