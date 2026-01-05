 Планы Тофика Алиева: «Выграть все!» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Спорт

Планы Тофика Алиева: «Выграть все!»

First News Media10:57 - Сегодня
Планы Тофика Алиева: «Выграть все!»

Победитель общего зачета Кубка мира по тамблингу Тофик Алиев рассказал о планах наступившего года.

Двукратный чемпион мира в командном первенстве максимально заряжен на результат. «Хочется выиграть все соревнования, в которых буду участвовать», - отметил азербайжанский гимнаст, являющийся автором уникального тройного сальто в своем виде спорта.

В прошлом году Т.Алиев также завоевал серебряную медаль на Всемирных Играх в китайском Чэнду, а затем помог сборной Азербайджана одержать командную победу на мундиале в Памплоне (Испания).

В наступившем году международный сезон в тамблинге начнется в конце февраля.

Ниджат

Поделиться:
326

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Общество

Названы самые популярные имена новорожденных в Азербайджане за 2025 год

Общество

В Азербайджане подорожали сигареты

Экономика

Первый в этом году поезд из Китая по Cреднему коридору отправился в Азербайджан - ...

Спорт

Планы Тофика Алиева: «Выграть все!»

Команда Азербайджана по дзюдо проведет сбор в Австрии

«Манчестер Сити» и «Челси» не выявили победителя в матче чемпионата Англии

Великобритания выпустит монету в честь 100-летия Гран-при «Формула-1»

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Определилмся новый главный тренер ФК «Араз-Нахчыван»

Планы Тофика Алиева: «Выграть все!»

Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

Роберто Карлос перенёс экстренную операцию на сердце

Последние новости

Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом

Сегодня, 14:07

Задержание Мадуро: Как это скажется на мировых ценах на нефть?

Сегодня, 14:00

Эрдоган заявил о готовности к прямым контактам с Путиным и Зеленским

Сегодня, 13:53

NYT: «публичные танцы» Мадуро сподвигли Трампа на вторжение

Сегодня, 13:30

Угрожал сжечь дом: подробности ограбления в Масаллы

Сегодня, 13:23

Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Сегодня, 13:20

Лампы накаливания будут постепенно выводиться из оборота в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:12

Эрдоган: Поставка F-35 важна не только для Турции и США, но и для безопасности НАТО

Сегодня, 13:08

Около 90 тысяч пассажиров перевезено в праздничные дни

Сегодня, 13:05

В картинг-центре в Баку погиб несовершеннолетний

Сегодня, 13:00

Незаконная вырубка деревьев обошлась застройщику более чем в 13 тыс. манатов

Сегодня, 12:57

Задержан звезда сериала «Kızılcık şerbeti» Догукан Гюнгёр - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Спикер парламента Ирана призвал к диалогу с протестующими

Сегодня, 12:53

Трамп пригрозил президенту Колумбии

Сегодня, 12:50

В Гядабее на ферме обнаружено тело мужчины

Сегодня, 12:47

Во Франции назвали операцию США по захвату Мадуро противоречащей международному праву

Сегодня, 12:40

АЖД открывает новый регулярный маршрут Гянджа-Габала-Гянджа - ФОТО

Сегодня, 12:35

Китай призвал все страны соблюдать международное право

Сегодня, 12:15

Внесены изменения в организацию дорожного движения на Зыхском шоссе - ФОТО

Сегодня, 12:07

«Дом Дракона» получит финальный сезон в 2028 году

Сегодня, 12:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43