 Хаменеи согласился на возобновление ядерных переговоров - СМИ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Хаменеи согласился на возобновление ядерных переговоров - СМИ

First News Media20:45 - 14 / 08 / 2025
Хаменеи согласился на возобновление ядерных переговоров - СМИ

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи поддерживает возобновление переговоров по ядерной программе - чтобы избежать новых ударов по Тегерану.

Oб этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Последнее слово принадлежит Верховному лидеру аятолле Али Хаменеи. По данным источников в СМИ, он и духовенство договорились возобновить переговоры по ядерной проблеме, считая их жизненно важными для выживания Исламской Республики Иран", - сообщило агентство.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел Ирана заявило, что официального решения о возобновлении ядерных переговоров пока не принято.

Поделиться:
260

Актуально

Xроника

Президент: Зангезурский коридор — это новый проект по развитию связей, который ...

Общество

В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных ...

Общество

Мухтар Бабаев: Конференция COP29 подтвердила силу международного сотрудничества

В мире

В турецкой провинции Балыкесир вновь зафиксировано землетрясение

В мире

Трамп: Я считаю, что Путин и Зеленский договорятся о разрешении конфликта в Украине

Алла Пугачева отказывается от российского гражданства - СМИ

Трамп поддержал иск жены против сына Байдена

В турецкой провинции Балыкесир вновь зафиксировано землетрясение

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В РФ мигрантам запретили работать курьерами

В Ираке сотни паломников отравились хлором

ВС России ударили по нефтебазе SOCAR в Украине: есть раненые

В Турции планируют отказаться от шведского стола и ограничить завтраки в отелях

Последние новости

Президент: Зангезурский коридор — это новый проект по развитию связей, который станет одним из важных звеньев международных транспортных маршрутов

14 / 08 / 2025, 23:40

Трамп: Я считаю, что Путин и Зеленский договорятся о разрешении конфликта в Украине

14 / 08 / 2025, 23:20

«Сабах» выбыл из Лиги конференций

14 / 08 / 2025, 23:00

Алла Пугачева отказывается от российского гражданства - СМИ

14 / 08 / 2025, 22:40

Трамп поддержал иск жены против сына Байдена

14 / 08 / 2025, 22:20

В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО

14 / 08 / 2025, 22:00

Мухтар Бабаев: Конференция COP29 подтвердила силу международного сотрудничества

14 / 08 / 2025, 21:40

В турецкой провинции Балыкесир вновь зафиксировано землетрясение

14 / 08 / 2025, 21:20

Пожар, вспыхнувший на открытой местности в Газахском районе, потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

14 / 08 / 2025, 21:01

Хаменеи согласился на возобновление ядерных переговоров - СМИ

14 / 08 / 2025, 20:45

Объявлен призовой фонд Международного шахматного фестиваля Ganja Open 2025

14 / 08 / 2025, 20:23

Митрополит Тбилиси Малхаз Сонгулашвили направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

14 / 08 / 2025, 20:00

Эрдоган и генсек НАТО обсудили ситуацию в Украине и предстоящую встречу Трампа с Путиным

14 / 08 / 2025, 19:31

УЕФА наградил азербайджанского арбитра после матча за Суперкубок - ФОТО

14 / 08 / 2025, 19:15

Cуд выес решение по делу обвиняемого в подготовке покушения на госдеятелей Азербайджана

14 / 08 / 2025, 19:00

Во что играли азербайджанские дети последние 25 лет: от Tamagotchi до Labubu - ФОТО

14 / 08 / 2025, 18:47

Скончался Вугар Тапдыглы

14 / 08 / 2025, 18:45

Наводнения в Кашмире унесли жизни 32 человек

14 / 08 / 2025, 18:30

В Баку прошёл курс по стратегическим коммуникациям

14 / 08 / 2025, 18:12

В Баку загорелся Mercedes-Benz

14 / 08 / 2025, 17:24
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06