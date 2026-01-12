Назначен новый главный тренер национальной сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

Как сообщили в Федерации борьбы Азербайджана, организация подписала контракт с иранцем Мохаммадом Бана.

Старшим тренером национальной сборной назначен Нуреддин Раджабов. В тренерский штаб также вошли Ровшан Байрамов, Сабах Шариати, Бахруз Хазратипур и Расул Джазини Дорча.

Отметим, что под руководством Бана национальная сборная Ирана завоевала 3 золотые медали на Олимпийских играх «Лондон-2012», обновив рекорд в истории иранской борьбы, а также 1 золотую и 1 бронзовую медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио. В 2011 году FILA (Международная федерация объединенных стилей борьбы, ныне UWW – Объединенный мир борьбы) назвала Бана лучшим тренером в мире, а в Иране он награжден орденом «За мужество».

Мохаммад Бана – один из самых успешных и влиятельных наставников в истории мировой греко-римской борьбы. Подход Баны к тренировкам основан на принципах систематичности, дисциплины, тактического мышления и стрессоустойчивости.