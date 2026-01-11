СМИ: США собираются атаковать Иран

США на фоне протестов в Иране планируют атаковать эту страну в ближайшие недели.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание Iran International.

США, указывает один из собеседников СМИ, на прошлой неделе отправили большое количество военной техники на Ближний Восток, и этот процесс продолжится в ближайшие дни.

Отмечается, что Израиль присоединится к операции только после действий США и только в случае, если Иран атакует Израиль или покажет явные признаки намерения такой атаки.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности из-за возможности вмешательства США в ситуацию в Иране на фоне крупнейших за последние годы антиправительственных протестов.

Источник: Report