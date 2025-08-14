 «Хрупкие границы» или хрупкая логика? Когда Москва бессильна, начинает говорить Соловьев | 1news.az | Новости
Точка зрения

«Хрупкие границы» или хрупкая логика? Когда Москва бессильна, начинает говорить Соловьев

Себа Агаева13:30 - Сегодня
Владимир Соловьев - фигура, которая не нуждается в представлениях.

Он - не просто телеведущий, а многолетний инструмент Кремля для постоянного потока оскорблений, угроз и политических провокаций. На протяжении десятилетий он строил карьеру не на настоящей журналистике, а на токсичной смеси демагогии, искаженных фактов, агрессивной риторики и напускного «патриотизма».

Соловьев систематически позволяет себе провокационные выпады и против Азербайджана. Иногда в виде прямых угроз, иногда в форме «ироничных» замечаний о внешней политике Баку, а порой через намеки о «неустойчивости» государственности в постсоветских странах.

На этот раз он решил пополнить свой список провокаций и, говоря об Азербайджане, допустил такое выражение:

«Границы - хрупкие и легко рушатся, особенно у приграничных с Россией стран».

И если кто-то думает, что его последняя фраза - это случайная оговорка, тот просто плохо следит за эфиром.

Это вовсе не случайность, а часть общего нарратива российской пропаганды: внушать аудитории, что соседние государства якобы существуют только благодаря «доброй воле» Москвы, и что эта «воля» может измениться в любой момент. Ремарка в духе «мы можем повторить». Под «мы» подразумевается Россия, а под «повторить» - военные авантюры, которые Кремль предпринимает в соседних странах, прячась за мантры о «безопасности» и «исторических территорий». Но не слишком ли тонка кишка, чтобы грозить Азербайджану?

Портрет «главного ведущего страны»

Соловьев любит изображать из себя всезнающего политического гуру, хотя на деле он давно превратился в бродячего шоумена при Кремле. Человека, который в свободное время позирует на фоне итальянских вилл, а в рабочее - играет роль «голоса народа».

Однако за пределами телевизионной студии этот «голос» не имеет ни морального авторитета, ни реального веса.

Беда в том, что в России пропагандисты вроде него - не просто «говорящие головы». Они являются частью системы, которая подогревает и оправдывает агрессию.

Так называемые «угрозы» Соловьева в адрес Азербайджана - это не что иное, как бравурный пассаж пропагандиста, которому жизненно необходимо поддерживать в эфире градус ненависти и страха. Для него это – ремесло, каждое громкое слово - инвестиция в личный рейтинг в рамках кремлевского телевизионного цирка.

История провокаций Соловьева в адрес Азербайджана - это не набор случайных реплик, а выстроенная линия. Достаточно вспомнить эфиры последних лет, чтобы увидеть четкую закономерность.

2020 год, Вторая Карабахская война - в разгар победного наступления Азербайджанской армии Соловьев пытается принизить успех Баку, сводя все к «турецкому вмешательству» и намекая на якобы «зависимость» Азербайджана.

2021–2022 годы - в эфире Соловьева звучат заявления о том, что Азербайджан «должен быть благодарен» России за «миротворческую миссию», сопровождающиеся язвительными комментариями в адрес азербайджанской дипломатии.

2023 год - Соловьев не скрывает раздражения успехами Баку.

2024 год - новые словесные атаки на азербайджанскую внешнюю политику, попытки выставить Баку «инструментом Запада».

2025 год – Соловьев преподносит Зангезурский коридор как «угрозу интересам России» и озвучивает тезис о «хрупких границах» в своей тенденциозной манере, завуалированно озвучивая претензии, касающиеся территориальной целостности соседних стран.

Все это - выстроенная линия, согласуемая с интересами российского внешнеполитического нарратива, где Азербайджан, сумевший сохранить независимость и проводить самостоятельную политику, выставляется «неудобным партнером» и «опасным примером» для других постсоветских стран.

Но вот проблема: Россия сегодня - это не 2008 и даже не 2014 год. Это страна, увязшая в санкциях, демографическом кризисе и затяжной изматывающей войне.

Соловьев, похоже, не понимает (или делает вид, что не понимает), что Азербайджан - это не очередная «соседняя республика» в списке российской пропаганды.

Во-первых, Азербайджан - стратегический энергетический партнер Европы, обеспечивающий энергетическую безопасность ЕС. Попробуйте ударить по этой линии и получите жесткий ответ не только Баку, но и Брюсселя.

Во-вторых, военный потенциал Азербайджана, подкрепленный опытом 44-дневной войны, - это реальная сила, а не присущая некоторым «бумажная» армия для парадов.

В-третьих, Баку ведет взвешенную внешнюю политику, сохраняя баланс между региональными игроками, при этом твердо отстаивая свой суверенитет.

Россия может и дальше грозить, но это будут пустые слова, за которыми нет реальных ресурсов.

Когда угрозы превращаются в фарс

Вся суть выступления Соловьева в том, что он не политик, а артист. Ему важно не то, что будет завтра, а то, что зрители напишут в чатах о его эфире сегодня.

Говорить о «хрупких границах» в стране, где сама граница на Дальнем Востоке вымерла от депопуляции, а на Северном Кавказе держится на хрупком балансе договоренностей - это, как минимум, смешно.

Да, Соловьев умеет работать на эмоциях - но эмоции эти давно потеряли смысл, превратившись в дешевую копию советской агитки, перемешанной с ток-шоу.

В Баку никогда не опускаются до уровня Соловьева, не отвечают на каждое словесное недержание российских пропагандистов, понимая, что реальная политика делается не в телестудиях, а в дипломатических кабинетах.

Однако это не значит, что подобные заявления проходят незамеченными. Напротив, они фиксируются и учитываются, потому что за словами пропагандистов часто прячутся реальные настроения определенных групп в Кремле.

Соловьев может сколько угодно грозить Азербайджану, но в реальности его слова не имеют даже веса микрофона в его студии.

И все «хрупкие границы» Соловьева существуют лишь в его воображении и на экране пропагандистского шоу.

Россия сегодня не в состоянии открыть новый фронт, а Азербайджан слишком силен для того, чтобы быть «легкой мишенью». Так что громкие слова кремлевского клоуна так останутся пустым шумом в микрофон, не более того.

