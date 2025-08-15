В Баку арестованы два брата-наркокурьера - ВИДЕО

В ходе операции в рамках борьбы с незаконной торговлей и оборотом наркотиков, проведенной сотрудниками Ясамальского районного управления полиции, задержаны ранее судимый 31-летний Юсиф Алиев и его брат, 33-летний Илькин Алиев.

При обыске в их автомобиле и доме обнаружено и изъято более 6 килограммов наркотического вещества марихуаны.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Установлено, что они вступили в преступную связь с гражданином Ирана, личность которого устанавливается, и приобретали наркотики со скрытых адресов, намереваясь разместить их в заранее определенных местах с целью сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия.