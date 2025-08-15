Оверчук полетит на следующей неделе в Иреван для обсуждения участия Армении в ЕАЭС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на следующей неделе отправится в Иреван, чтобы обсудить работу Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«На следующей неделе я лечу в Ереван, - сказал он журналистам. - Сама поездка планировалась еще заранее, <...> она связана с тем, что в нормативно-правовом регулировании Республики Армения появился нормативно-правовой акт, постановление правительства Армении, который, на наш взгляд, противоречит праву Евразийского экономического союза».

По словам Оверчука, этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящего визита. «Уже после произошла встреча в Вашингтоне, произошло подписание декларации. Поэтому также ожидается, что, возможно, будет встреча с [премьер-министром Армении] Николом Воваевичем Пашиняном, где мы обсудим определенные нюансы, которые связаны прежде всего с разблокированием коммуникаций в регионе Южного Кавказа», - добавил он.

Вице-премьер пояснил, что Россию интересуют вопросы, касающиеся ее интересов на Южном Кавказе, в том числе развитие железнодорожного сообщения.

Источник: ТАСС