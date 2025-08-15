Иран приветствует мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, но против привлечения нерегиональных сил - Первый вице-президент

Иран приветствует мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, но против привлечения нерегиональных сил.

Об этом сказал первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, комментируя парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Вице-президент ИРИ как представитель страны-наблюдателя участвует в заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит 15 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

«Иран, подчеркивая важность укрепления мира и стабильности в регионе, приветствовал мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном и, заявляя о своей неизменной позиции по уважению территориальной целостности стран, считает, что вмешательство чужих стран в дела региона не будет способствовать устойчивой безопасности», – сказал Реза Ареф.

Источник: «Sputnik Армения»