Объявлена фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на утро 15 августа в некоторых районах шел дождь с грозой.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Астаре составило 7 мм, Загатале - 6 мм, Гахе - 5 мм, Балакене - 3 мм, Шеки (Кишчай) - 2 мм, Мингячевире, Кельбаджаре, Ханкенди, Ходжалы - 1 мм.

В Лерике, Дашкесане, Грызе наблюдался туман, видимость была ограничена до 500 м.

Наблюдаемые на территории страны осадки сохранятся до конца недели.