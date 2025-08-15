 Названы оптовые цены на муку в Азербайджане | 1news.az | Новости
Общество

Названы оптовые цены на муку в Азербайджане

First News Media12:35 - Сегодня


По данным на 14 августа, оптовая цена 50-килограммового мешка муки в Азербайджане колебалась от 25,8 до 28 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте.

В Баку и Абшеронском районе эта цена составляла около 26,5–27 манатов.

Отмечается, что самая низкая цена зафиксирована в Шабранском районе — 25,8 маната, а самая высокая — в Гяндже, где мешок муки обходится уже в 28 манатов.

