Премьер Британии присоединится к Зеленскому на встрече с Трампом

Премьер-министр Британии Кир Стармер присоединится к президенту Украину Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление британского правительства.

«На встрече, которая пройдет в Белом доме завтра, премьер-министр с другими европейскими партнерами, готов выразить поддержку новому этапу дальнейших переговоров. Он подтвердил, что его поддержка Украины продолжится так долго, сколько потребуется», — говорится в нем.

Источник: Gazeta.Ru