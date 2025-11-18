В Баку проходит первый Форум мозговых центров Азербайджана и США - ФОТО

18 ноября в Баку при организационной поддержке Центра анализа международных отношений (ЦАМО) проходит первый Форум мозговых центров Азербайджана и США.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках форума на тему «Общие взгляды: азербайджанско-американский диалог во имя стратегического партнерства», будут организованы сессии «Оценка Вашингтонского саммита: влияние на американо-азербайджанские отношения», «Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном после Вашингтонского саммита» и «Энергетическая безопасность и связи».

В форуме, наряду с представителями правительства и местных мозговых центров, ожидаются выступления представителей таких аналитических центров США, как Atlantic Council, New Lines Institute, Институт Хадсона, Институт Центральной Азии и Кавказа, а также сотрудников журнала The National Interest.