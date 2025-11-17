 Представители прикаспийских государств встретятся в Иране | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Представители прикаспийских государств встретятся в Иране

First News Media23:41 - 17 / 11 / 2025
Представители прикаспийских государств встретятся в Иране

18-19 ноября в иранском Реште провинции Гилян состоится встреча руководителей прибрежных регионов прикаспийских стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ней примут участие представители пяти прикаспийских государств (Азербайджан, Россия, Иран, Казахстан, Туркменистан). В ходе двухдневной встречи будут обсуждаться вопросы развития взаимных торговых связей, транспортно-транзитные вопросы, рыболовство, взаимные инвестиции, экология, инфраструктура Международного транспортного коридора Север-Юг и др. Помимо официальных лиц, в мероприятии также примут участие дипломаты прикаспийских государств, осуществляющие деятельность в Иране, а также деловые люди и представители бизнес-структур.

Азербайджан на мероприятии представят главы районов, расположенных на побережье Каспийского моря.

Поделиться:
224

Актуально

Политика

Эрдоган: Азербайджан и Грузия оказали всевозможную помощь после крушения ...

Экономика

Представители прикаспийских государств встретятся в Иране

В мире

Лейла Алиева приняла участие в открытии фестиваля «Нефтяной бум улыбается всем» - ...

Общество

Euronews открыл офис в Баку - ФОТО

Экономика

Представители прикаспийских государств встретятся в Иране

В Баку состоялся Глобальный саммит молодежи 2025 – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

AZAL внедрит в Баку систему «умный аэропорт»

В Баку стартовал Глобальный саммит молодежи 2025 - ФОТО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Баку стартовал Глобальный саммит молодежи 2025 - ФОТО

S&P Global Ratings присудило SOCAR наивысший за последние 8 лет рейтинг ВВ

В Карабахе и Восточном Зангезуре обнаружены редкоземельные элементы

ЕС продолжит поддерживать инициативы Азербайджана в сфере цифровизации

Последние новости

Эрдоган прокомментировал расследование смерти целой семьи в стамбульском отеле

Сегодня, 00:00

Представители прикаспийских государств встретятся в Иране

17 / 11 / 2025, 23:41

В Турции назвали сроки изучения «черного ящика» разбившегося в Грузии самолета

17 / 11 / 2025, 23:20

В Баку задержан 14-летний подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка

17 / 11 / 2025, 23:06

Лейла Алиева приняла участие в открытии фестиваля «Нефтяной бум улыбается всем» - ФОТО

17 / 11 / 2025, 22:45

Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30 - ФОТО

17 / 11 / 2025, 22:20

Отравление в турецком отеле: после матери и двух детей скончался и отец

17 / 11 / 2025, 22:05

Начался суд по делу бывшего первого помощника военного атташе, задержанного в Стамбуле с 70 кг золота

17 / 11 / 2025, 21:40

Азербайджан завоевал очередную медаль на VI Играх исламской солидарности

17 / 11 / 2025, 21:20

Euronews открыл офис в Баку - ФОТО

17 / 11 / 2025, 21:00

Эрдоган: Азербайджан и Грузия оказали всевозможную помощь после крушения турецкого самолета

17 / 11 / 2025, 20:40

Назван самый богатый город на Земле в 2025 году

17 / 11 / 2025, 20:21

Айхан Гаджизаде поделился публикацией о заявлении Джейхуна Байрамова на встрече глав МИД стран ЦА

17 / 11 / 2025, 20:10

Турецкий танкер подвергся атаке дрона в Одессе

17 / 11 / 2025, 19:50

США и Армения создали совместную Рабочую группу для реализации «маршрута Трампа»

17 / 11 / 2025, 19:46

Австралия отказалась проводить COP31 совместно с Турцией

17 / 11 / 2025, 19:45

Война между НАТО и Россией может начаться в 2029 году — министр обороны Германии

17 / 11 / 2025, 19:30

Глава Euronews: Мы подвергались давлению из за своей сбалансированной позиции по Азербайджану

17 / 11 / 2025, 19:16

Представитель МИД Нидерландов совершила визит в Баку

17 / 11 / 2025, 19:00

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 стартовала на Исламиаде с победы

17 / 11 / 2025, 18:45
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30