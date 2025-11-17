Представители прикаспийских государств встретятся в Иране

18-19 ноября в иранском Реште провинции Гилян состоится встреча руководителей прибрежных регионов прикаспийских стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ней примут участие представители пяти прикаспийских государств (Азербайджан, Россия, Иран, Казахстан, Туркменистан). В ходе двухдневной встречи будут обсуждаться вопросы развития взаимных торговых связей, транспортно-транзитные вопросы, рыболовство, взаимные инвестиции, экология, инфраструктура Международного транспортного коридора Север-Юг и др. Помимо официальных лиц, в мероприятии также примут участие дипломаты прикаспийских государств, осуществляющие деятельность в Иране, а также деловые люди и представители бизнес-структур.

Азербайджан на мероприятии представят главы районов, расположенных на побережье Каспийского моря.