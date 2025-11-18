 Трамп заявил, что не против ударов по Мексике | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп заявил, что не против ударов по Мексике

First News Media09:32 - Сегодня
Трамп заявил, что не против ударов по Мексике

Президент США Дональд Трамп не исключил, что мог бы нанести удары по Мексике, его слова приводит Bloomberg.

«Меня это устраивает, мы должны сделать все что угодно, чтобы остановить поток наркотиков», — сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности нанесения ударов по территории страны.

Американский лидер подчеркнул, что «недоволен» Мексикой. Он «был бы горд» принятием военных мер для пресечения потока наркотиков, но сначала в случае такого решения обратится в конгресс, пояснил глава Белого дома. «И демократы, и республиканцы, если они не сумасшедшие, согласятся, а демократы немного сумасшедшие», — утверждает Трамп.

В то же время на прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио говорил, что США «теснее, чем когда-либо» сотрудничают с Мексикой в борьбе с наркотрафиком и что администрация Трампа не планирует «односторонних действий» в отношении страны или развертывания войск.

Республиканец также упомянул «фабрики по производству кокаина в Колумбии». «В Колумбии есть кокаиновые фабрики. Уничтожил бы я эти фабрики? Лично я был бы горд это сделать», — заверил президент.

«Я не говорю, что сделаю это, но я был бы горд», — добавил он.

США внесли несколько мексиканских наркокартелей в список иностранных террористических организаций.

В начале ноября NBC сообщал, что администрация Трампа планирует наземные операции на территории Мексики. По словам источников телеканала, в рамках нее американские войска с помощь беспилотников собираются атаковать нарколаборатории, а также членов и главарей наркокартелей.

На фоне ударов американских военных по судам, которые Вашингтон считает связанными с перевозкой наркотиков, в конце октября МИД Мексики вызвал посла США Рональда Джонсона. «В атмосфере дружелюбия стороны сошлись во мнении, что главным приоритетом является спасение человеческой жизни на море, а также полное уважение национального суверенитета, подтверждая приверженность взаимопониманию и сотрудничеству, которые исторически характеризовали отношения между двумя странами», — заявило по итогам беседы ведомство.

Источник: РБК

Поделиться:
173

Актуально

Общество

В село Хоровлу Джабраильского района выехала очередная группа переселенцев - ...

Общество

AZAL увеличил частоту полетов по более чем 20 международным направлениям

Общество

Стало известно место прощания и захоронения заслуженного артиста Ядигара ...

Экономика

Представители прикаспийских государств встретятся в Иране

В мире

Трамп заявил, что американцам «чертовски повезло» с ним

Трамп заявил, что не против ударов по Мексике

«МК»: Предотвращено покушение на Шойгу

В Казахстане в пожаре погибли 12 человек

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Генсек ООН осудил российскую атаку на посольство Азербайджана в Киеве

Генпрокуратура Стамбула потребовала для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы

США пересматривают правила выдачи виз

В Турции обрушился мост: есть погибшие

Последние новости

AZAL увеличил частоту полетов по более чем 20 международным направлениям

Сегодня, 10:08

В Сумгайыте ранее судимые нанесли ущерб железной дороге на 67 тыс. манатов

Сегодня, 10:02

Стало известно место прощания и захоронения заслуженного артиста Ядигара Мурадова - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:57

Трамп заявил, что американцам «чертовски повезло» с ним

Сегодня, 09:52

Скончалась легендарная Асмер нэнэ, когда-то отказавшаяся покидать родное село близ границы с Арменией - ВИДЕО

Сегодня, 09:45

Трамп заявил, что не против ударов по Мексике

Сегодня, 09:32

В Шамахинском районе школьник скончался от отравления угарным газом

Сегодня, 09:22

«МК»: Предотвращено покушение на Шойгу

Сегодня, 09:17

В Казахстане в пожаре погибли 12 человек

Сегодня, 09:12

В село Хоровлу Джабраильского района выехала очередная группа переселенцев - ФОТО

Сегодня, 09:07

Эрдоган прокомментировал расследование смерти целой семьи в стамбульском отеле

Сегодня, 00:00

Представители прикаспийских государств встретятся в Иране

17 / 11 / 2025, 23:41

В Турции назвали сроки изучения «черного ящика» разбившегося в Грузии самолета

17 / 11 / 2025, 23:20

В Баку задержан 14-летний подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка

17 / 11 / 2025, 23:06

Лейла Алиева приняла участие в открытии фестиваля «Нефтяной бум улыбается всем» - ФОТО

17 / 11 / 2025, 22:45

Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30 - ФОТО

17 / 11 / 2025, 22:20

Отравление в турецком отеле: после матери и двух детей скончался и отец

17 / 11 / 2025, 22:05

Начался суд по делу бывшего первого помощника военного атташе, задержанного в Стамбуле с 70 кг золота

17 / 11 / 2025, 21:40

Азербайджан завоевал очередную медаль на VI Играх исламской солидарности

17 / 11 / 2025, 21:20

Euronews открыл офис в Баку - ФОТО

17 / 11 / 2025, 21:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30