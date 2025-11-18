В Сумгайыте ранее судимые нанесли ущерб железной дороге на 67 тыс. манатов

Задержаны лица, похитившие с железной дороги металлические конструкции на 67 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Хачмазского линейного отдела полиции Управления полиции на железнодорожном транспорте, в городе Сумгайыт были задержаны четыре человека, подозреваемые в краже рельсов различных размеров с металлического склада на территории станции.

Эти лица - ранее судимые Хызыр Гусейнов, Худабахыш Агаев, Акаш Пашаев и Садат Элбрузаде - похитили металлические конструкции общим весом 109 тонн, нанеся железным дорогам материальный ущерб в размере 67 тысяч манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.