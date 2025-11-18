В Казахстане в пожаре погибли 12 человек

В пожаре в двухэтажном частном доме в Туркестанской области Казахстана погибли 12 человек, среди них 9 детей.

Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области.

"Поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас Жетысайского района. <...> В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей", - сообщили в ДЧС Казинформ.

На месте работают экстренные службы. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время пожара, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера. Правительству и главе администрации Туркестанской области поручено оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии, подчеркнули в пресс-службе.