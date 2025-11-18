Стало известно место прощания и захоронения заслуженного артиста Ядигара Мурадова - ОБНОВЛЕНО
Прощальная церемония с заслуженным артистом Ядигаром Мурадовым пройдёт в Шушинском государственном музыкально-драматическом театре.
Об этом AПA сообщил сын покойного Яшар Мурадов.
Он отметил, что церемония прощания с Ядигаром Мурадовым состоится сегодня в 12:00 в Шушинском государственном музыкально-драматическом театре.
Заслуженный артист будет предан земле на кладбище в Бадамдаре.
Скончался директор Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов.
Об этом сообщили на странице театра в социальной сети Facebook.
Отмечается, что он скончался в больнице, где проходил лечение.
