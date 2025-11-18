 Стало известно место прощания и захоронения заслуженного артиста Ядигара Мурадова - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

Стало известно место прощания и захоронения заслуженного артиста Ядигара Мурадова - ОБНОВЛЕНО

First News Media09:57 - Сегодня
Стало известно место прощания и захоронения заслуженного артиста Ядигара Мурадова - ОБНОВЛЕНО

Прощальная церемония с заслуженным артистом Ядигаром Мурадовым пройдёт в Шушинском государственном музыкально-драматическом театре.

Об этом AПA сообщил сын покойного Яшар Мурадов.

Он отметил, что церемония прощания с Ядигаром Мурадовым состоится сегодня в 12:00 в Шушинском государственном музыкально-драматическом театре.

Заслуженный артист будет предан земле на кладбище в Бадамдаре.

09:00

Скончался директор Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов.

Об этом сообщили на странице театра в социальной сети Facebook.

Отмечается, что он скончался в больнице, где проходил лечение.

