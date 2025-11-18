Глава Google призвал не доверять тому, что говорит ИИ

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи заявил, что пользователям не стоит «слепо доверять» инструментам искусственного интеллекта, несмотря на их широкое распространение и растущую роль в цифровой экосистеме.

По его словам, современные модели обладают высоким потенциалом, но остаются «склонными к ошибкам», что делает критическое восприятие неизбежной частью их использования.

Пичаи подчеркнул, что ИИ должен дополнять уже существующие механизмы поиска и проверки данных, а не заменять их. «Нам нужна богатая информационная экосистема, а не исключительная зависимость от одной технологии», - отметил он, добавив, что традиционный поиск Google и другие продукты компании по-прежнему остаются опорой точной информации.

Заявления главы Alphabet прозвучали на фоне запуска потребительской модели Gemini 3.0, которую Google позиционирует как прямого конкурента ChatGPT от OpenAI. Компания также внедряет «Режим ИИ» в поисковую систему, интерфейс, где пользователи взаимодействуют с Gemini в режиме экспертных ответов. Представляя эту стратегию, Пичаи ранее называл её новой фазой эволюции ИИ-платформ.

Однако параллельно с расширением функциональности ИИ усиливаются и сомнения в точности таких инструментов. Ранее исследование также установило, что популярные чат-боты, включая ChatGPT, Copilot и Gemini, некорректно резюмировали новостные материалы, допуская «существенные неточности».