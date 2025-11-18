Эрдоган прокомментировал расследование смерти целой семьи в стамбульском отеле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в официальном обращении в социальных сетях заявил, что расследование трагедии в Стамбуле, где погибли четверо человек, включая двух детей, продолжается «в многостороннем и всестороннем формате».

По словам Эрдогана, правоохранительные органы и прокуратура проводят необходимые проверки, и власти рассчитывают установить точные причины случившегося.

Глава государства обратил внимание и на то, что в обществе наблюдается «двойственный подход». Он напомнил, что в прошлом году государственные структуры, выявлявшие подделки, фальсификацию и нарушения в продукции различных производителей — включая крупных и известных брендов, — подвергались резкой критике со стороны оппозиции. Теперь, отметил он, те же учреждения снова становятся объектом нападок.

Эрдоган подчеркнул, что государство обеспечивает строгий контроль качества «на каждом этапе — от поля до стола». Он отметил, что все обращения и жалобы граждан тщательно рассматриваются, а при обнаружении нарушений власти «не делают поблажек никому».

Напомним, что в гостинице Harbour Suites Old City в туристическом районе Фатих 9 ноября остановилась семья Бёджек из ФРГ, трое членов которой - мать и двое детей в возрасте трех и шести лет, умерли в больнице, предположительно, от отравления фаршированными мидиями и картофелем, которые они ели в одном из кафе в районе Бешикташ. Само кафе по решению прокуратуры опечатано. Отец семьи находился в больнице в отделении реанимации. Однако сегодня поступило известие о том, что отца семейства — Сервета Бёджека также не удалось спасти.

В субботу из той же гостиницы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы еще двое туристов - граждане Италии и Марокко. По данным телеканала TRT Haber, состояние их здоровья у врачей опасений не вызывает.

По факту происшествия прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В рамках расследования дела задержаны семь человек, четверо из которых - представители заведений общепита, которые посещали иностранцы. Под стражу взяты также сотрудник отеля и двое работников компании, которые проводили в нем дезинсекцию.

Отмечалось, что накануне полицейские прибыли в отель для проведения осмотра. Было установлено, что в отеле проводилась обработка от насекомых. После этого Управление здравоохранения и районное управление сельского хозяйства и лесного хозяйства Фатиха также провели проверку. В ходе неё были изъяты данные и документы о применённых средствах. Выяснилось, что дезинсекция проводилась в одной комнате на первом этаже. Под подозрением находятся некоторые вещества, использованные при обработке, так как они могут быть опасны для здоровья и обычно применяются в сельском хозяйстве. Изъятые образцы направлены на анализ.

Также стало известно, что туристы проживали на четвёртом этаже отеля, а погибшая семья - на первом. Число задержанных по делу возросло до 11 человек.