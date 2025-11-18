 Эрдоган прокомментировал расследование смерти целой семьи в стамбульском отеле | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Эрдоган прокомментировал расследование смерти целой семьи в стамбульском отеле

First News Media00:00 - Сегодня
Эрдоган прокомментировал расследование смерти целой семьи в стамбульском отеле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в официальном обращении в социальных сетях заявил, что расследование трагедии в Стамбуле, где погибли четверо человек, включая двух детей, продолжается «в многостороннем и всестороннем формате».

По словам Эрдогана, правоохранительные органы и прокуратура проводят необходимые проверки, и власти рассчитывают установить точные причины случившегося.

Глава государства обратил внимание и на то, что в обществе наблюдается «двойственный подход». Он напомнил, что в прошлом году государственные структуры, выявлявшие подделки, фальсификацию и нарушения в продукции различных производителей — включая крупных и известных брендов, — подвергались резкой критике со стороны оппозиции. Теперь, отметил он, те же учреждения снова становятся объектом нападок.

Эрдоган подчеркнул, что государство обеспечивает строгий контроль качества «на каждом этапе — от поля до стола». Он отметил, что все обращения и жалобы граждан тщательно рассматриваются, а при обнаружении нарушений власти «не делают поблажек никому».

Напомним, что в гостинице Harbour Suites Old City в туристическом районе Фатих 9 ноября остановилась семья Бёджек из ФРГ, трое членов которой - мать и двое детей в возрасте трех и шести лет, умерли в больнице, предположительно, от отравления фаршированными мидиями и картофелем, которые они ели в одном из кафе в районе Бешикташ. Само кафе по решению прокуратуры опечатано. Отец семьи находился в больнице в отделении реанимации. Однако сегодня поступило известие о том, что отца семейства — Сервета Бёджека также не удалось спасти.

В субботу из той же гостиницы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы еще двое туристов - граждане Италии и Марокко. По данным телеканала TRT Haber, состояние их здоровья у врачей опасений не вызывает.

По факту происшествия прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В рамках расследования дела задержаны семь человек, четверо из которых - представители заведений общепита, которые посещали иностранцы. Под стражу взяты также сотрудник отеля и двое работников компании, которые проводили в нем дезинсекцию.

Отмечалось, что накануне полицейские прибыли в отель для проведения осмотра. Было установлено, что в отеле проводилась обработка от насекомых. После этого Управление здравоохранения и районное управление сельского хозяйства и лесного хозяйства Фатиха также провели проверку. В ходе неё были изъяты данные и документы о применённых средствах. Выяснилось, что дезинсекция проводилась в одной комнате на первом этаже. Под подозрением находятся некоторые вещества, использованные при обработке, так как они могут быть опасны для здоровья и обычно применяются в сельском хозяйстве. Изъятые образцы направлены на анализ.

Также стало известно, что туристы проживали на четвёртом этаже отеля, а погибшая семья - на первом. Число задержанных по делу возросло до 11 человек.

Поделиться:
671

Актуально

Политика

Эрдоган: Азербайджан и Грузия оказали всевозможную помощь после крушения ...

Экономика

Представители прикаспийских государств встретятся в Иране

В мире

Лейла Алиева приняла участие в открытии фестиваля «Нефтяной бум улыбается всем» - ...

Общество

Euronews открыл офис в Баку - ФОТО

В мире

Эрдоган прокомментировал расследование смерти целой семьи в стамбульском отеле

В Турции назвали сроки изучения «черного ящика» разбившегося в Грузии самолета

Лейла Алиева приняла участие в открытии фестиваля «Нефтяной бум улыбается всем» - ФОТО

Назван самый богатый город на Земле в 2025 году

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Любимая невестка Елизаветы II готовится к побегу из Британии?

Трамп обвинил мэра Лондона в разгуле преступности

Срок ареста Баграта Галстаняна продлён ещё на 3 месяца

США пересматривают правила выдачи виз

Последние новости

Эрдоган прокомментировал расследование смерти целой семьи в стамбульском отеле

Сегодня, 00:00

Представители прикаспийских государств встретятся в Иране

17 / 11 / 2025, 23:41

В Турции назвали сроки изучения «черного ящика» разбившегося в Грузии самолета

17 / 11 / 2025, 23:20

В Баку задержан 14-летний подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка

17 / 11 / 2025, 23:06

Лейла Алиева приняла участие в открытии фестиваля «Нефтяной бум улыбается всем» - ФОТО

17 / 11 / 2025, 22:45

Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30 - ФОТО

17 / 11 / 2025, 22:20

Отравление в турецком отеле: после матери и двух детей скончался и отец

17 / 11 / 2025, 22:05

Начался суд по делу бывшего первого помощника военного атташе, задержанного в Стамбуле с 70 кг золота

17 / 11 / 2025, 21:40

Азербайджан завоевал очередную медаль на VI Играх исламской солидарности

17 / 11 / 2025, 21:20

Euronews открыл офис в Баку - ФОТО

17 / 11 / 2025, 21:00

Эрдоган: Азербайджан и Грузия оказали всевозможную помощь после крушения турецкого самолета

17 / 11 / 2025, 20:40

Назван самый богатый город на Земле в 2025 году

17 / 11 / 2025, 20:21

Айхан Гаджизаде поделился публикацией о заявлении Джейхуна Байрамова на встрече глав МИД стран ЦА

17 / 11 / 2025, 20:10

Турецкий танкер подвергся атаке дрона в Одессе

17 / 11 / 2025, 19:50

США и Армения создали совместную Рабочую группу для реализации «маршрута Трампа»

17 / 11 / 2025, 19:46

Австралия отказалась проводить COP31 совместно с Турцией

17 / 11 / 2025, 19:45

Война между НАТО и Россией может начаться в 2029 году — министр обороны Германии

17 / 11 / 2025, 19:30

Глава Euronews: Мы подвергались давлению из за своей сбалансированной позиции по Азербайджану

17 / 11 / 2025, 19:16

Представитель МИД Нидерландов совершила визит в Баку

17 / 11 / 2025, 19:00

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 стартовала на Исламиаде с победы

17 / 11 / 2025, 18:45
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30