 «МК»: Предотвращено покушение на Шойгу
«МК»: Предотвращено покушение на Шойгу

First News Media09:17 - Сегодня
«МК»: Предотвращено покушение на Шойгу

Высокопоставленным чиновником, покушение на которого готовилось на Троекуровском кладбище в Москве и было предотвращено, является секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, пишет «Московский комсомолец» без ссылки на источник информации.

ФСБ сообщала о предотвращении убийства одного из высших должностных лиц России на Троекуровском кладбище 14 ноября. По данным ведомства, покушение готовилось «по заданию Украины» во время посещения им захоронения близких родственников. Имя чиновника в сообщении ФСБ не называлось.

В рамках расследования задержали нескольких человек, в том числе супружескую пару. Из их показаний (видео с допроса распространила ФСБ) следовало, что они действовали по заданию человека по имени Руслан, с которым познакомились в интернете. Он попросил отвезти на кладбище и оставить у одной из могил вазу с цветами. Внутри была камера и, как предположил один из подозреваемых, взрывное устройство.

В качестве вознаграждения за выполнение задания им пообещали метадон. Пару задержали когда они возвращались домой.

На Троекуровском кладбище похоронены отец и мать Сергея Шойгу — Кужугет Сереевич и Александра Яковлевна. Годовщина смерти последней — 12 ноября. Также на этом кладбище похоронена сестра секретаря Совбеза Лариса Шойгу, которая скончалась в 2021 году. Работник кладбища рассказал РБК, что беспилотный трактор, используемый взрывотехниками, был направлен непосредственно к участку, где расположена могила родителей Шойгу.

РБК направил запрос в ФСБ и Следственный комитет. В Совбезе отказались от комментариев.

В день, когда ФСБ выпустила сообщение о предотвращении покушения, ТАСС сообщал об усилении мер безопасности на Троекуровском кладбище. Там временно установили рамки металлоискателей, дежурили усиленные наряды полиции, у посетителей проверяли сумки и рюкзаки.

