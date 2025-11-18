Скончалась легендарная Асмер нэнэ, когда-то отказавшаяся покидать родное село близ границы с Арменией - ВИДЕО

Скончалась пожилая жительница приграничного с Арменией села Гушчу Айрым Газахского района Асмер нэнэ.

Годами ранее, когда азербайджанские земли все еще находились под армянской оккупацией, она категорически отказалась покидать родную деревню, несмотря на регулярные обстрелы и другие провокации армянской стороны, хотя многие из сельчан покинули деревню.

«Я здесь живу 75 лет. Почему я должна уезжать? Если даже люди уедут отсюда, я умру здесь, в своей деревне, ведь земля – это мать. Мой сын похоронен рядом. Я его оставлю и куда уеду? Разве так можно? Я опиралась на таких парней как вы», - сказала как-то Асмер нэнэ в интервью журналисту.