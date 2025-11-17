 Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30 - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

First News Media22:20 - Сегодня
Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30.

Об этом говорится в публикации в официальном аккаунте COP29 в социальной сети.

В своем выступлении Ялчин Рафиев коснулся исторических результатов, достигнутых на COP29, еще раз подтвердил приверженность Азербайджана многостороннему сотрудничеству, отметив успешное председательство в COP29, подчеркнул, что Азербайджан продолжит продвигать климатическую деятельность в тесном сотрудничестве со всеми сторонами.

Он также представил амбициозные климатические меры Азербайджана. Это включает в себя новые Определяемые на национальном уровне вклады (NDC), разработанные Азербайджаном, которые выдвигают на первый план обязательство по сокращению выбросов на 40% с 2035 по 2050 годы. В то же время это охватывает внутренние, региональные и глобальные усилия Азербайджана, направленные на защиту Каспийского моря.

