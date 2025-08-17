 Зеленский отверг согласованные Путиным и Трампом мирные условия | 1news.az | Новости
Зеленский отверг согласованные Путиным и Трампом мирные условия

First News Media18:35 - Сегодня
Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе отверг некоторые согласованные на Аляске мирные условия.

По словам главы республики, сначала нужно прекратить огонь, а потом работать над соглашением о завершении конфликта. Он отметил, что «контактная линия — лучшее место для переговоров», которые нельзя вести под давлением оружия.

Зеленский исключил передачу России Донецкой области, потому что Конституция Украины запрещает «сдачу территорий или торговлю землей». Политик упомянул, что пока нет «нет деталей» о гарантиях безопасности для страны, в Киеве рассматривают вступление в ЕС как их часть.

Источник: Gazeta.Ru

