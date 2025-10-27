 Азербайджан и Турция провели политконсультации | 1news.az | Новости
Азербайджан и Турция провели политконсультации

First News Media18:30 - Сегодня
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял находившуюся с визитом в Баку заместителя министра иностранных дел Турции Айше Беррис Экинджи.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Во время встречи стороны обсудили вопросы союзничества Азербайджана и Турции, а также региональную и международную безопасность.

Стороны подчеркнули важность укрепления многоуровневого сотрудничества - в политической, экономической, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Байрамов и Экинджи выразили удовлетворение тесным взаимодействием двух стран на международных площадках, особенно в рамках ОТГ, отметив, что саммит в Габале способствовал укреплению единства в тюркском мире.

Азербайджанский министр подробно проинформировал турецкую делегацию о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, включая вопросы, вытекающие из Вашингтонского саммита.

Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в секторе Газа, Сирии, а также происходящее в ряде африканских стран, обменявшись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

