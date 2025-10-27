Бакинский суд вынесен приговор лицу, готовившему теракт в синагоге

В Азербайджане завершился судебный процесс по делу Абдуллы Алиева, обвиняемого в подготовке теракта. Дело было возбуждено в Службе государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает AПA, заседание состоялось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой.

Адвокат подсудимого в своём выступлении попросил оправдать своего подзащитного, однако ходатайство не было удовлетворено. В последнем слове Алиев заявил, что раскаивается в содеянном.

Суд признал Абдуллу Алиева виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвиняется по статьям 28, 214.2.1; 28, 214.2.3; 28, 214.2.6; 218.2 УК Азербайджана.

Отметим, 18-летний житель Сумгайыта, связанный с террористической организацией «ИГИЛ Хорасан», планировал совершить теракт против синагоги горских евреев в центре Баку, используя «коктейль Молотова». Он был задержан с поличным сотрудниками СГБ во время подготовки нападения.