Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана.

Как передают армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян, комментируя вопрос о перспективах развития торговых отношений двух стран.

Он отметил, что вместе с соавтором подготовил статью о перспективах торговли двух стран, которая в ближайшее время выйдет в одном из научных журналов.

"В частности, мы показали, что значительная часть экспорта Азербайджана соответствует нашим потребностям в импорте, и наоборот. То есть мы можем продавать друг другу многие товары", - отметил министр.

Что касается торговли Армении с Турцией, то ее объем может вырасти до $750-800 млн в год (по сравнению с $336 млн за 2024 год - ред.), отметил он.