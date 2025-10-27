Ереван и Баку согласовывают место проведения следующего заседания формата «3+3»

Ереван и Баку продолжают обсуждать порядок проведения следующего заседания региональной платформы «3+3», заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По словам министра, формат «3+3» остается важным для Армении в контексте развития отношений с соседними странами.

«Когда речь заходит о проведении встречи в Армении или Азербайджане, рассматривать этот вопрос в отрыве от общего контекста двусторонних отношений сложно. Он неизбежно соприкасается со многими другими аспектами армяно-азербайджанской нормализации. Тем не менее, думаю, в ближайшее время удастся найти решение», — отметил Мирзоян.

Источник: Sputnik Армения