Трамп прокомментировал возможные гарантии безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные гарантии безопасности от США для Украины, в частности – потенциальное направление американских военных.

Об этом он говорил во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает «Европейская правда».

В ответ на вопрос, готов ли президент США отправить американских миротворцев в Украину в рамках мирного соглашения, Трамп не подтвердил и не опроверг этого. Он ответил, что американцы будут сотрудничать с Украиной и Россией, чтобы обеспечить долгосрочный мир.

«Мы будем работать с Украиной. Мы будем работать со всеми, и мы будем заботиться о том, чтобы, если будет мир, он был длительным. Это очень долгосрочное дело. Мы не говорим о двухлетнем мире, после которого мы снова окажемся в этом хаосе. Мы будем заботиться о том, чтобы все было хорошо. Мы будем работать с Россией. Мы будем работать с Украиной. Мы обеспечим, чтобы это сработало», – сказал Трамп.



В ответ на уточняющий вопрос о том, какими могут быть гарантии безопасности Украины со стороны США, Трамп сказал, что «мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня». Как известно, после встречи с Зеленским начнутся более широкие переговоры с европейскими лидерами о потенциальных гарантиях безопасности.

«Мы также встречаемся с семью крупными лидерами крупных стран и будем говорить об этом. Все они будут вовлечены, но будет много помощи. Что касается безопасности, то помощь будет значительной. Все будет хорошо», – сказал Трамп.

Он добавил, что европейские страны являются «первой линией обороны», но США также «будут помогать». «Мы будем вовлечены», – отметил Трамп.