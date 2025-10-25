Израильские войска ударили по центральной части сектора Газа

Израильские войска нанесли точечный удар в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Целью атаки был террорист из организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России), который планировал совершить неминуемый теракт против военнослужащих ЦАХАЛ», — говорится в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что военные ЦАХАЛ Южного командования дислоцированы в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

Источник: Газета