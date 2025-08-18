 В Вашингтоне проходит встреча лидеров США, Европы и Украины | 1news.az | Новости
В мире

В Вашингтоне проходит встреча лидеров США, Европы и Украины

First News Media23:30 - 18 / 08 / 2025
В Вашингтоне проходит встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами для обсуждения возможностей разрешения российско-украинского конфликта.

На встрече в Восточном зале Белого Дома стороны выразили надежду на скорейшее заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.

"Все мы, очевидно, предпочли бы немедленное прекращение огня, пока работаем над установлением прочного мира", - заявил Трамп.

Он добавил, что ему выгодно прекращение огня, поскольку это "немедленно остановит убийства", но повторил, что на данном этапе войны мирное соглашение между двумя странами вполне достижимо.

Трамп заявил, что перспективы разрешения российско-украинского конфликта определятся в течение "недели-двух". Он также рассчитывает на договоренности по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией. Зеленский поддержал инициативу американского лидера и выразил готовность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал к прекращению огня и оказанию давления на Россию. "Хотел бы увидеть прекращение огня на следующей встрече, которая должна быть трехсторонней с участием Украины, России и США", - отмети канцлер.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил Трампу, что его готовность участвовать в гарантиях безопасности является прорывом и имеет решающее значение.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала к совместной работе над справедливым и прочным миром, а премьер Италии Джорджа Мелони назвал встречу важным днем и новым этапом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал предоставить Украине надежные гарантии безопасности. "Когда мы говорим о безопасности, это касается не только Украины, но и Европы и Великобритании. Вот почему это такой важный вопрос и такая важная встреча. Я действительно чувствую, что при правильном подходе мы можем добиться реального прогресса, особенно в вопросах гарантий безопасности",
- сказал он.

В Турции планируют отказаться от шведского стола и ограничить завтраки в отелях

Переговоры России и США на Аляске завершились - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В России больше не будет звонков в WhatsApp и Telegram

Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске - ВИДЕО

