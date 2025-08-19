В Хачмазе введен в эксплуатацию новый пешеходный мост через Гудиалчай - ФОТО

На территории села Кёхна Хачмаз Хачмазского района сооружен новый пешеходный мост через реку Гудиалчай.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, пешеходный мост находился в аварийном состоянии из-за воздействия селевых потоков, вызванных повышением уровня воды в Гудиалчае. В связи возникла необходимость в строительстве нового моста.

Мост сооружен по заказу Министерства по чрезвычайным ситуациям, состоит из металлоконструкций. Протяженность моста составляет 42 метра, а ширина и высота - 2,3 метра.