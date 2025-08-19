Армения и Иран подписали 10 документов

Армения и Иран подписали 10 меморандумов о взаимопонимании в политической, экономической и культурной сферах.

Документы подписаны в рамках официального визита президента Масуда Пезешкиана в Иреван.

Сам Пезешкиан с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали совместное заявление.

Главы МИД двух стран Арарат Мирзоян и Аббас Арагчи – подписали план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2025-2027 гг.

Также подписаны меморандумы о стандартизации, верификации, оценке соответствия, сотрудничестве в сфере метрологии и технического регламентирования, о взаимодействии в области туризма, в сфере профессионального образования в 2025-2029 гг. Также подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере градостроительства и строительства дорог, о взаимодействии в сфере урегулирования производства медицинской продукции, меморандумы между национальными архивами, музеями, библиотеками и фондами кино.

Источник: Sputnik Армения