Скончался азербайджанский поэт Мамед Исмаил.

Об этом Report сообщил друг поэта Эхтирам Ильхам.

По его словам, Мамед Исмаил, согласно собственному завещанию, будет похоронен рядом с матерью в родном селе Асрик-Джирдахан Товузского района.

Мамед Исмаил родился в 1939 году в селе Асрик-Джирдахан. В 1966–1973 годах он работал редактором, старшим редактором, заведующим отделом в Государственном комитете телевидения и радиовещания Азербайджана, в 1976–1980 годах – главным редактором Объединения научно-популярных и массовых документальных фильмов киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы, а также занимал различные должности в других литературных и культурных отделах.

Аллах ряхмят элясин!