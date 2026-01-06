Президент: Мы не будем терпеть хамства, наглости и попыток диктата

За это время ведь очень много произошло тревожных процессов в нашем регионе с участием Азербайджана, ну и, скажу дипломатично, не связанных с Арменией, и мы вышли из всех этих тяжелых испытаний достойно, не пойдя на компромисс со своей совестью в первую очередь и со своим достоинством, и доказали всем, кому надо, что к нам нужно уважительно относиться и мы не будем терпеть хамства, наглости и попыток диктата.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Для всего этого нужно иметь боеспособную армию. Я говорил в своем обращении новогоднем, что мы не готовимся к войне, и это на самом деле так. Я считаю и надеюсь, что войны в прошлом, но никто не может дать гарантию. Мы же видим, как меняются события в мире», - подчеркнул глава государства.

Международное право, Организация Объединенных Наций – это все уже рудименты, все настолько устарело, что цепляться за это просто несерьезно, и кто за это цепляется, просто он живет в старой реальности, добавил он.

«Новая реальность она такая, какая есть, ее создают, конечно же, крупные страны, но если страна не очень большая, но с потенциалом, в том числе политическим, военным и экономическим, то и она тоже может вносить свой вклад в создание новой реальности. Я думаю, что наша победа во Второй Карабахской войне, я это как-то говорил, она сдвинула очень большие пласты и политические, и характерологические. Повторить наш успех, наверное, многим бы хотелось, но никому не удалось, и надеюсь, что это понимание придет к тем, кто сегодня еще воюет – что война это самое плохое, что может быть со страной и с человеком, говорю совершенно ответственно. Это самое плохое. Самое хорошее – это мир. Но для того, чтобы был мир, надо быть сильным, так что будем продолжать в этом направлении работать», - заявил Президент Азербайджана.