 Президент: Мы не будем терпеть хамства, наглости и попыток диктата | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Президент: Мы не будем терпеть хамства, наглости и попыток диктата

First News Media10:20 - Сегодня
Президент: Мы не будем терпеть хамства, наглости и попыток диктата

За это время ведь очень много произошло тревожных процессов в нашем регионе с участием Азербайджана, ну и, скажу дипломатично, не связанных с Арменией, и мы вышли из всех этих тяжелых испытаний достойно, не пойдя на компромисс со своей совестью в первую очередь и со своим достоинством, и доказали всем, кому надо, что к нам нужно уважительно относиться и мы не будем терпеть хамства, наглости и попыток диктата.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Для всего этого нужно иметь боеспособную армию. Я говорил в своем обращении новогоднем, что мы не готовимся к войне, и это на самом деле так. Я считаю и надеюсь, что войны в прошлом, но никто не может дать гарантию. Мы же видим, как меняются события в мире», - подчеркнул глава государства.

Международное право, Организация Объединенных Наций – это все уже рудименты, все настолько устарело, что цепляться за это просто несерьезно, и кто за это цепляется, просто он живет в старой реальности, добавил он.

«Новая реальность она такая, какая есть, ее создают, конечно же, крупные страны, но если страна не очень большая, но с потенциалом, в том числе политическим, военным и экономическим, то и она тоже может вносить свой вклад в создание новой реальности. Я думаю, что наша победа во Второй Карабахской войне, я это как-то говорил, она сдвинула очень большие пласты и политические, и характерологические. Повторить наш успех, наверное, многим бы хотелось, но никому не удалось, и надеюсь, что это понимание придет к тем, кто сегодня еще воюет – что война это самое плохое, что может быть со страной и с человеком, говорю совершенно ответственно. Это самое плохое. Самое хорошее – это мир. Но для того, чтобы был мир, надо быть сильным, так что будем продолжать в этом направлении работать», - заявил Президент Азербайджана.

Поделиться:
366

Актуально

Общество

В школах Азербайджана пять дней не будет занятий

Общество

Инцидент в аэропорту Праги: экипаж AZAL предотвратил попытку незаконного ...

Политика

Планируется строительство нового терминала в международном аэропорту Гейдар ...

Политика

Ильхам Алиев рассказал, что будет на территории бывшей «Советской»

Политика

Президент: Мы не будем терпеть хамства, наглости и попыток диктата

Планируется строительство нового терминала в международном аэропорту Гейдар Алиев

Ильхам Алиев рассказал, что будет на территории бывшей «Советской»

Президент: Одного из назначенных мной людей я через месяц уволил. Это меня очень огорчает - ВИДЕО

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

ASCO: инцидент с танкером «Кяльбаджар» в Стамбуле устранён без последствий - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Хикмет Гаджиев: Мы имеем полную поддержку администрации Трампа

Президент: Все азербайджанцы должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство

Глава МИД Ирана: Мы заинтересованы в укреплении политических и экономических отношений с Азербайджаном

Последние новости

Нетаньяху передал послание Ирану через Путина

Сегодня, 12:50

Из Грузии выдворены граждане 6 стран, включая Азербайджан

Сегодня, 12:45

Стало известно состояние пострадавшего в ДТП перед Европейской азербайджанской школой

Сегодня, 12:40

Введены временные ограничения на импорт мяса из этих стран

Сегодня, 12:25

Инцидент в аэропорту Праги: экипаж AZAL предотвратил попытку незаконного проникновения на борт

Сегодня, 12:18

В Азербайджане изъято из оборота более 300 кг наркотиков

Сегодня, 12:02

В Азербайджане выросли цены на ряд газет

Сегодня, 11:35

Турецкое судно село на мель в Керченском проливе

Сегодня, 11:00

В Британии запретили рекламировать сладости и пиццу днем

Сегодня, 10:53

Скончалась сценарист фильма «Свекровь» Маргарита Малеева

Сегодня, 10:45

Сериал «Эмили в Париже» продлен на шестой сезон - ВИДЕО

Сегодня, 10:40

В школах Азербайджана пять дней не будет занятий

Сегодня, 10:32

В Турции провели очередную масштабную операцию против FETÖ

Сегодня, 10:25

Президент: Мы не будем терпеть хамства, наглости и попыток диктата

Сегодня, 10:20

В Сальяне расследуют смерть ребенка: родители обвиняют врачей в халатности - ВИДЕО

Сегодня, 10:18

Селин Дион начала самостоятельно вести TikTok и с юмором обратилась к фанатам - ВИДЕО

Сегодня, 10:12

Планируется строительство нового терминала в международном аэропорту Гейдар Алиев

Сегодня, 10:08

Ильхам Алиев рассказал, что будет на территории бывшей «Советской»

Сегодня, 09:47

Президент: Одного из назначенных мной людей я через месяц уволил. Это меня очень огорчает - ВИДЕО

Сегодня, 09:43

Ильхам Алиев: Ведь Палестина тоже особо нас не защищала

Сегодня, 09:33
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43