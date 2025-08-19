Поступления по обязательным социальным страховым взносам превысили прогноз

За первые 7 месяцев этого года поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам превысили прогноз на 280,8 млн манатов, или на 8,2%.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Так, поступления от бюджетных организаций увеличились на 126,9 млн манатов, или на 11,2%, а от внебюджетных организаций - на 300,5 млн манатов, или на 14,0%. В 2025 году доходы Государственного фонда социальной защиты ожидаются на уровне 7 миллиардов 617 миллионов манатов, а расходы - 7 миллиардов 676 миллионов манатов. В то же время в течение года прогнозируется сбор обязательных государственных социальных страховых взносов в размере 5 миллиардов 997 миллионов манатов».

Вугар Байрамов отмечает, что превышение прогноза по сбору обязательных государственных социальных страховых взносов связано с ростом среднемесячной заработной платы по стране, а также увеличением количества трудовых и сервисных договоров: «Так, в первой половине 2025 года средняя номинальная месячная зарплата в Азербайджане выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1097 манатов. За тот же период число наёмных работников составило 1 миллион 770 тысяч человек. В этой связи рост фонда оплаты труда привёл к увеличению выплат по обязательным государственным социальным страховым взносам».

«С учётом того, что собранные по обязательным государственным социальным страховым взносам средства направляются на выплаты населению, это может привести к выделению большего объёма средств на социальные нужды. Так, трудовые пенсии, ежемесячные и единовременные пособия выплачиваются преимущественно за счёт доходов Государственного фонда социальной защиты. Увеличение сборов означает более устойчивую систему социальной защиты», - подытоживает депутат.