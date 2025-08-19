В Саатлы автомобиль упал в водоканал, есть пострадавший

В Саатлы автомобиль упал в водоканал.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в селе Камаллы Саатлинского района легковой автомобиль марки Opel упал в канал, один человек оказался в автомобиле в беспомощном состоянии.

К месту происшествия были привлечены спасатели МЧС.

В результате спасательных мероприятий человек был извлечен из деформированного транспортного средства и передан бригаде скорой медицинской помощи.