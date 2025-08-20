Возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего в Гяндже

19 августа около 21:00 в Гянджинскую городскую прокуратуру поступила информация об убийстве несовершеннолетнего К.Н.

В ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что несовершеннолетний Р.Б. в районе, известном как Железнодорожный вокзал, в ходе возникшей ссоры нанёс ножевое ранение и умышленно убил К.Н., сообщает 1news.az со ссылкой Гянджинскую городскую прокуратуру.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана - Р.Б. задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время предварительное следствие продолжается.