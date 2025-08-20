Названа столица конкурса «Евровидение-2026» - ФОТО - ВИДЕО

Предстоящий юбилейный, 70-й конкурс песни «Евровидение-2026» пройдёт в Австрии после победы певца JJ на конкурсе 2025 года с песней «Wasted Love».

Австрийская столица официально названа городом-хозяином конкурса «Евровидение-2026», сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv. Для Вены это будет уже третий опыт проведения песенного конкурса - ранее город принимал его в 1967 и 2015 годах. Юбилейный, 70-й конкурс пройдет на крупнейшей крытой арене Австрии - Wiener Stadthalle. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а грандиозный финал - в субботу, 16 мая.

Таким образом, Вена сравнялась с Копенгагеном, Мальмё и Стокгольмом по количеству проведённых конкурсов, разделив с ними четвёртое место в рейтинге - больше всех раз «Евровидение» принимали Дублин, Лондон и Люксембург.

Право проведения конкурса Австрия получила после победы исполнителя JJ с песней Wasted Love в Базеле 17 мая, что стало третьей победой страны на «Евровидении».

Читайте по теме:

Конкурс «Евровидение» обновил логотип к 70-летию – ВИДЕО

Азербайджан подтвердил участие в «Детском Евровидении 2025» и объявил старт национального отбора - ФОТО

«Слишком дорого»: Австрия отреагировала на победу на «Евровидении» - ФОТО - ВИДЕО