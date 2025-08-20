Лукашенко: визит президента Ирана знаменует новый этап в развитии отношений

Официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Беларусь знаменует новый этап в развитии отношений двух стран.

Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на переговорах со своим иранским коллегой в широком составе.

«Ваш визит знаменует новый этап в развитии двусторонних отношений, укреплении нашего партнерства с опорой на взаимные уважение и доверие. В условиях геополитической турбулентности Минск и Тегеран предпринимают последовательные и взвешенные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества, ведут кропотливую работу, чтобы превратить каждый новый вызов в новую возможность», - сказал президент Беларуси.

Он напомнил, что о приезде Пезешкиана в Минск стороны договорились на полях саммита БРИКС в Казани осенью 2024 года. «Еще раз хочу высказать слова признательности иранским друзьям за содействие в получении Беларусью статуса страны - партнера этого международного объединения», - отметил Лукашенко.

По его словам, активизация совместных усилий в рамках международных организаций способна оказать положительное влияние на расширение экономических связей. При этом важным направлением является улучшение транспортной взаимосвязанности и развитие коридора Север - Юг при помощи ресурсов Шанхайской организации сотрудничества.

«Приветствуем вступление в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Убежден, что он придаст мощный импульс торгово-экономическому сотрудничеству между нашими странами, создаст дополнительные возможности для расширения номенклатуры и увеличения объемов взаимной торговли», - указал белорусский лидер.

Источник: ТАСС