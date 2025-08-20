Дочь арестованной певицы Раксаны заявила, что её мать больна онкологией - ВИДЕО

Дочь арестованной по подозрению в мошенничестве певицы Раксаны Исмайловой Айсун Исмайлова разместила на своей странице в социальной сети Instagram видеообращение, в котором заявила, что ее мать тяжело больна.

«Состояние моей матери глубоко меня тревожит. Как ребёнок, я живу со страхом её потерять, ведь мама страдает онкологическим заболеванием. Мой четырёхлетний брат и шестилетняя сестра остались без присмотра», - отмечает А.Исмайлова, выражая в своем видеообращении уважение к правоохранительным органам, отмечая, что ни у ее матери, ни у нее никогда ранее не было каких-либо проблем, связанных с полицией.

Напомним, что 16 августа стало известно о том, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в Сабунчинском районе столицы на основании жалоб, поступивших от граждан, по подозрению в мошенничестве была задержана певица Раксана Исмайлова.

Отметим, что в ходе расследования было установлено, что Р.Исмайлова путем мошенничества завладела золотыми украшениями двух потерпевших на общую сумму 35 тыс. манатов и денежными средствами в размере 520 тыс. долларов (884 тыс. манатов) - по указанным фактам в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, решением суда Р.Исмайлова арестована сроком на 4 месяца.

Читайте по теме:

Певица Раксана Исмаилова арестована

Муж арестованной певицы Раксаны попросил помощи у российского посольства - ФОТО

Новые детали в деле о 520 тыс. долларов: Пользователи соцсетей обсуждают арест Раксаны - ФОТО