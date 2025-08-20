Белый дом завел официальный аккаунт в TikTok

Официальный аккаунт Белого дома появился в социальной сети TikTok.

Об этом сообщило агентство Reuters, на которое ссылается ТАСС.

Аккаунт @whitehouse был запущен 19 августа вечером по времени восточного побережья США (в ночь на среду).

Первой публикацией стал 27-секундный видеоролик, посвященный достижениям президента США Дональда Трампа, с подписью «Америка, мы вернулись! Как дела, TikTok?», в котором американский лидер произносит фразу: «Каждый день я просыпаюсь полный решимости обеспечить лучшую жизнь людям по всей стране. Я - ваш голос». По данным журнала Newsweek, публикация в течение первого часа набрала более 7,5 тыс. лайков и 500 комментариев. К утру 20 августа на аккаунт Белого дома подписались более 63,5 тыс. человек, а опубликованные к этому моменту три видеоролика набрали более 102,1 тыс. лайков. Первое видео собрало 44,5 тыс. лайков и 12,6 тыс. комментариев.

«Администрация Трампа стремится донести до американского народа информацию об исторических успехах президента, используя как можно больше платформ», - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в прямом эфире на платформе, посвященном открытию аккаунта. Reuters напоминает, что республиканец активно использовал соцсеть в ходе своей предвыборной кампании. Его страница в TikTok @realdonaldtrump набрала более 15 млн подписчиков.