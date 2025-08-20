Азербайджанский дипломат надеется на развитие отношений Баку и Парижа при новом после Франции - ФОТО
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева поздравила Софи Лагутт с назначением на пост главы французской дипмиссии в Баку.
Соответствующую публикацию Л.Абдуллаева сделала рна своей странице в социальной сети Х.
«Искренне поздравляю вас, дорогая коллега Софи Лагутт. Надеюсь, наши совместные усилия будут способствовать развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией». – говорится в публикации азербайджанского дипломата.
Mes sincères félicitations, chère collègue @Sophie_Lagoutte. J’espère que nos efforts conjoints contribueront au développement des relations bilatérales entre 🇦🇿🇫🇷.
Təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram.