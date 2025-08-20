Скандал в Dalga Beach: руководство оставило работников без зарплаты - ВИДЕО

Работники Dalga Beach заявляют, что 5 месяцев не могут получить зарплату.

По их словам, руководство ресторана, в котором они работают, под различными предлогами отсрочивает выдачу зарплат почти 50 работникам.

Работники утверждают, что в период работы руководство уверяло их в том, что их трудовая деятельность осуществляется на основе договоров. О том, что никаких договоров нет и что они до сих пор работали неофициально, работники узнали после увольнения.

В настоящее время ресторан не работает, и у работников нет никакой информации о руководстве.