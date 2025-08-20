Самолёт, следовавший в Душанбе, совершил вынужденную посадку в Баку

Воздушное судно авиакомпании «NOMAD AVIATION AG», выполнявшее рейс по маршруту Лондон-Душанбе, запросило вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев по технической причине.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Самолёт успешно приземлился в бакинском аэропорту в 02:21 по местному времени.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев, действуя в соответствии с международными стандартами, обеспечивает надёжную поддержку пассажирам и воздушным судам в технических и чрезвычайных ситуациях, демонстрируя высокий уровень оперативности.