Трамп из-за переговоров по Украине решил не уезжать в свой гольф-клуб

Президент США Дональд Трамп отказался от планов работы из своего гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси) примерно в течение двух недель в августе, чтобы не отвлекаться от консультаций по урегулированию российско-украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Обычно это то время, когда президент уходит в отпуск, но не этот президент», - сказала Ливитт. «Обсуждалось, что он [Трамп] будет работать в Бедминстере в течение пары недель, но он решил этого не делать», - пояснила пресс-секретарь Белого дома. «Он человек, который нацелен на выполнение поставленной задачи. Он хочет продвинуться вперед, решить вопросы быстро», - добавила она, заверив, что «он хочет ковать железо, пока горячо».

Источник: ТАСС