Илон Маск назвал ложью сообщение WSJ о приостановке создания своей партии

Илон Маск в ответ на публикацию газеты The Wall Street Journal (WSJ) о приостановке создания им собственной политической партии заявил, что этому изданию нельзя доверять.

«Ничего из того, что сообщает WSJ, нельзя считать правдой», - написал Маск в X под постом с соответствующей публикацией.

Ранее WSJ сообщила со ссылкой на источники, что Маск приостановил создание новой политической партии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и не отбирать голоса у Республиканской партии США. Издание указывало, что Маск рассматривает возможность использования своих финансовых ресурсов для поддержки действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты в 2028 году.

После ухода Маска с госслужбы он и президент США Дональд Трамп устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Маск заявил, что без его поддержки глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины. Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот в какой-то момент прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE).

5 июля Маск заявил о создании в США партии «Америка» (America Party, AMEP).

Источник: ТАСС